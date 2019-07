Kommunalpolitik : Sie stehen für ein familienfreundliches Gusenburg

Gusenburg Frisch vereidigt nennt der neue Ortschef Siegfried Joram die wesentlichen Ziele für die nächsten fünf Jahre.

Als sein mit den Räten abgestimmtes wesentliches Ziel nannte Joram in seiner Antrittsrede eine „familienfreundliche und seniorengerechte nachhaltige Dorfentwicklung“. Beides wollten sie nach vorne bringen, wofür er auf „sachbezogene Arbeit“ setzt – mit Rat und Bürgern, an deren Unterstützung wie beispielsweise in Ausschüssen er appellierte. Sieben hätten das bereits vorab angeboten, teilte er das anerkennend mit. Als vordringliche Vorhaben nannte Joram die Verbesserung des Wohnumfeldes, Pfarrsaal-Umgestaltung, Schließung von Baulücken plus „angemessene“ Ausweisung neuer Flächen, Schul-/Generationengarten neben der Schule sowie Um- und Neugestaltung des Friedhofs.

Joram, 1952 in Saarburg/Beurig geboren, lebt seit 1998 in Gusenburg. Er ist verheiratet und Vater dreier Kinder. Als früherer Bundeswehrsoldat schied er 2012 aus dem aktiven Dienst aus. Kommunalpolitische Erfahrung sammelte er in den jüngsten fünf Jahren, in denen er ohne Ratsmandat in der örtlichen CDU-Fraktion mitarbeitete: im Internet- und Windkraftbeirat, im Ausschuss für Bau, Planung und Dorfentwicklung, in den Arbeitsgruppen Sanierungsgebiet und Dorferneuerungsfortschreibung sowie im Rahmen der Dorfmoderation. Insbesondere sie habe ihm Stärken und Schwächen des Dorfes und „daraus resultierenden Handlungsbedarf“ aufgezeigt, erklärte er. Unabhängig davon engagiert sich der Hobby-Imker in der Initiative Blühende Landschaft, Regionalgruppe Gusenburg/Grimburg.