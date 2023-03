Leben im Alter : Damit die Gusenburger eine starke soziale Gemeinschaft werden

Hilfe untereinander geht nicht nur in eine Richtung, nämlich Jung hilft Alt. Auch umgekehrt können ältere Menschen junge Familien unterstützen und so eine Aufgabe finden, die sie erfüllt und Eltern entlastet. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Gusenburg Wie schafft Gusenburg neue Wohnformen, die das Zusammenleben stärken und Älteren mehr Teilhabe am Dorfleben ermöglichen? Genau darum geht es bei einem Landesprojekt, an dem der Ort teilnimmt. Am 12. März erfahren Gusenburger beim Bürgercafé, wie sie ihre Ideen einbringen können.