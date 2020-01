Kommunalpolitik : Gusenburg will wachsen

Info

Der Gusenburger Friedhof wird sich in sieben Schritten über die nächsten 25 Jahre hinweg verändern. „Das muss so lange dauern, weil wir ja die Grabnutzungszeiten von 25 Jahren einhalten müssen“, begründet Ortsbürgermeister Siegfried Joram diesen langfristigen Plan.

Rund 200 000 Euro wird das über die 25 Jahre hinweg kosten. Notwendig sei die Umstellung, so der Ortschef, weil die Bestattungskultur immer mehr vom Sarg in Richtung Urne tendiert. Nach dem Grundsatzbeschluss soll der so gewonnene Raum auf dem Friedhof für mehr Atmosphäre und Würde genutzt werden. Die Investition wird zu 70 Prozent vom Land gefördert.