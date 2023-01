Kommunales : Ortsgemeinde Gusenburg wird Modellkommune in Landesprojekt

Ortsgemeinde Gusenburg wird Modellkommune in Landesprojekt

Gusenburg Die Ortsgemeinde Gusenburg hatte sich 2022 für die Teilnahme am Landesprojekt „WohnPunkt RLP“ beworben und wurde jetzt nach einem Auswahlverfahren in das Projekt für 2023 aufgenommen. Sozialminister Alexander Schweitzer hatte Vertreter der Orts- und Verbandsgemeinde nach Mainz zur Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung eingeladen.

„Unsere immer älter werdende Gesellschaft braucht Antworten für ein gutes und langes Leben im Alter. Die meisten Menschen wünschen sich, möglichst lange und selbstbestimmt in ihrem vertrauten Umfeld wohnen zu können, in der Nähe von Familie, Freunden und Nachbarn. Gerade im ländlichen Raum verzeichnen wir daher eine steigende Nachfrage nach gemeinschaftlichen Wohnprojekten für ältere Menschen mit Unterstützungsbedarf“, sagte Sozialminister Alexander Schweitzer anlässlich der Vorstellung der neuen Modellkommunen 2023 im Landesprojekt „WohnPunkt RLP – Wohnen mit Teilhabe“.

Neu aufgenommen in das Programm wurden fünf Gemeinden aus Rheinland-Pfalz, darunter auch Gusenburg. „Ich freue mich, dass die teilnehmenden Gemeinden damit einen entscheidenden Schritt in die Zukunft gehen und in ihrem Ort innovative Wohnprojekte umsetzen wollen.“