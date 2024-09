Ab dem 11. September Neue Busumleitung für das Gusterather Tal

Zwischen den Haltestellen Gusterath Sommerauer Straße und Gusterath Trierer Straße bieten die SWT ein Großraumtaxi an, dass zwischen den Haltestellen pendelt. Von hier kann in die Linien 31, 32 und 88 umgestiegen werden. Den Fahrplan des Sammeltaxis hängt an den Haltestellen aus und kann auch über die Webseite der SWT aufgerufen werden.