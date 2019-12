Gericht : Fall von Taben-Rodt: Kränkung als Motiv für Mordversuch?

Taben-Rodt/Trier Der Mann, der in Taben-Rodt seine Ex-Geliebte in Tötungsabsicht angefahren haben soll, ist aus Sicht eines Gutachters schuldfähig. Er sei weder Psychopath noch körperlich beeinträchtigt, aber habe eine narzisstische Störung.

Der psychiatrische Sachverständige hat am Mittwoch das Wort. Fast zweieinhalb Stunden beschäftigt sich Harald Lang in dem Prozess um den mutmaßlichen Mordversuch von Taben-Rodt mit der Persönlichkeit des 44-jährigen Angeklagten. Der Mann soll seine ehemalige Geliebte in Tötungsabsicht mit dem Auto angefahren haben. Der Sachverständige soll nun prüfen, ob der Mann im juristischen Sinne schuldfähig ist. Bei der Verhandlung bezieht er sich auf sein vorläufiges schriftliches Gutachten, das auf zwei insgesamt viereinhalb-stündigen Gesprächen und Erkenntnissen anderer Untersuchungen beruht. Seine Schlussfolgerung ist eindeutig: Der Mann ist weder schuldunfähig noch vermindert schuldfähig. Dafür gibt es weder organische noch psychische Gründe aus Sicht des Experten. Somit könnte er, sollte er verurteilt werden, seine Strafe auch im Gefängnis abbüßen und müsste nicht in einer Klinik untergebracht werden.