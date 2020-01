Fastnacht : Aufatmen in Kell: Karnevalisten dürfen Sitzungen doch in Schulhalle feiern

Mitte Dezember hieß es noch, die Turnhalle der Realschule plus in Kell sei für große Veranstaltungen vorerst gesperrt. Nun dürfen die Karnevalisten des KC Callida - hier eine Aufnahme von 2018 - doch unter Auflagen ihre Sitzungen dort abhalten. Foto: TV/Hans Muth

Kell am See Gute Nachrichten zur Turnhalle der Realschule plus in Kell: Die dort geplanten Kappensitzungen können unter Auflagen doch stattfinden. Der Kreis hatte die Räume kurz vor Weihnachten wegen Sicherheitsmängeln für Großveranstaltungen gesperrt.

Für die Mitglieder des Karnevalsclubs Callida Kell startet das Jahr 2020 mit einer angenehmen Überraschung. Sie dürfen wie geplant ihre Kappensitzungen in der Halle der Realschule plus abhalten. „Die Nachricht hat uns am Montagabend erreicht. Da gab es erstmal Jubelschreie“, sagt die zweite Vereinsvorsitzende Andrea Henn dem TV am Dienstagmorgen.

Eine positive Wendung, die kurz vor Weihnachten noch nicht abzusehen war. Denn der Landkreis Trier-Saarburg, als Träger der Schule auch für die Sport- und Mehrzweckhalle verantwortlich, hatte erklärt, dass Großveranstaltungen mit mehr als 200 Besuchern dort – ebenso wie in der Halle der Ruwertalschule in Waldrach – vorerst nicht mehr über die Bühne gehen dürften. Hintergrund war eine Überprüfung durch Fachleute, bei der in beiden Gebäuden sicherheitsrelevante Mängel festgestellt worden waren. Von der Sperrung betroffen sei lediglich die Nutzung der Hallen als Versammlungsstätte, hatte die Kreisverwaltung damals mitgeteilt. Für die Nutzung durch Schulsport und Sportvereine gebe es keine Einschränkungen.

Die Sperrung für große Veranstaltungen war vor allem für die Karnevalsvereine eine Hiobsbotschaft. Sowohl in Waldrach als auch in Kell nutzen die Narren seit Jahren die Schulhallen als Domizil für ihre Sitzungen. Nun kommt die Entwarnung: Nach mehreren Gesprächen und Krisensitzungen öffnet der Kreis beide Hallen doch für die Karnevalisten. Die Kreisverwaltung begründet diesen Schritt auf TV-Nachfrage wie folgt: „Inzwischen sind Gespräche mit den Vertretern der Gemeinde und der Vereine geführt worden. Dabei konnten Lösungen gefunden werden, die die Nutzung der Halle in dieser Session unter Auflagen ermöglicht und die durch die veranstaltenden Vereine auch erfüllt werden können.“ Wie genau diese Auflagen aussehen werden, dies müsse noch im Detail „mit der Bauaufsicht bei einer Begehung vor Ort abgestimmt“ werden. Zudem betreffe diese Regelung zunächst nur die Fastnachtssession. Zur Nutzbarkeit der Halle „im Folgenden“ müssten weitere Gespräche geführt werden. Die schulische Nutzung bleibe nach wie vor gewährleistet.

Laut Kreisverwaltung gibt es Mängel an technischen Bauteilen, unter anderem gehe es um die Elektroinstallationen, um den Zustand der Flucht- und Rettungswege, der Notausgänge, der Löscheinrichtungen sowie der Brand- und Rauchschutztüren. Diese Mängel seien in ihrer Gesamtheit nicht kurzfristig zu beheben.

Die Sporthalle in Kell als Teil der 2011 vom Landkreis übernommenen Realschule plus Kell am See/Zerf gilt schon länger als dringend sanierungsbedürftig. Diese Sanierung soll im Rahmen der geplanten Schulerweiterung erfolgen. Geplant sind allerdings zunächst drei Bauabschnitte bis 2024, in denen die Hallensanierung bislang nicht vorgesehen ist.

Kells Ortsbürgermeister Markus Lehnen äußert sich am Dienstag erleichtert darüber, dass die Halle für die Fastnachtsveranstaltungen freigegeben ist: „Das ist die erste gute Nachricht zu Beginn des neuen Jahres! Der Karnevalsverein ist nun auf der sicheren Seite“, sagt Lehnen. Am Montag habe er an einem intensiven Gespräch mit dem Landrat, Vertretern der Bauabteilung des Landkreises sowie der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell teilgenommen. Den beteiligten Bürgermeistern und dem Landrat gebühre ein besonderer Dank für die nun gefundene Lösung.