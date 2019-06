Freizeitturnier : Gute Nachricht in Kell: Gestohlene Spenden wieder aufgetaucht

Das Spendenglas mit etwa 900 Euro war nach einem Freizeitturnier in Kell verschwunden. Nun ist es wieder aufgetaucht - im Briefkasten des Rathauses. Foto: Sebastian Heib. Foto: tv/Sebastian Heib

Kell am See Die Betroffenen wollten den Diebstahl schon bei der Polizei anzeigen. Doch nun sind die etwa 900 Euro Spendengeld, die bei einem Freizeitturnier in Kell verschwunden sind, wieder aufgetaucht.

Sebastian Heib und seine Mitstreiter hatten fast nicht mehr daran geglaubt: Doch das Spendenglas mit den etwa 900 Euro, das am Rande ihres privat organisierten Turniers „Battle of the giants“ im Dorfpark Dumpert in Kell gestohlen worden war, ist wieder aufgetaucht. „Es ist unglaublich! Ein unbekannter ,Finder’ hat offentsichtlich sein oder ein Gewissen erleichtert“, informiert Heib am Dienstagmorgen per E-Mail die TV-Redaktion. Der Unbekannte habe das Geld in den Briefkasten vor dem Keller Rathaus eingeworfen.

Die Freizeitsportler hatten zuvor im sozialen Netzwerk Facebook einen Appell an den Dieb gerichtet und ihn aufgefordert, das Geld zurückzugeben. Ihm würden dann auch keine „juristischen Konsequenzen“ drohen. Die von Heib und seinen Mitstreitern gesetzte Frist verstrich jedoch, ohne dass sich der Schuldige meldete.