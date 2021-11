Wald : Gute Nachricht für Gusenburg: Holzverkauf bringt wieder mehr Einnahmen

Schädlinge wie der Borkenkäfer wüten aktuell nicht mehr so stark in den Fichtenwäldern wie noch 2019/20, die zwischenzeitlich abgestürzten Holzpreise haben sich wieder stabilisiert. Das wirkt sich für Waldbesitzer wie die Hochwald-Gemeinde Gusenburg gleich positiv auf die Forst-Wirtschaftspläne aus. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Gusenburg Die Preise am Holzmarkt haben sich im Vergleich zu 2020 deutlich erholt. Davon profitiert auch die Gemeinde Gusenburg. Statt zuletzt fünfstelliger Minus-Beträge stehen wieder schwarze Zahlen im Forsthaushalt.

Revierleiter Jörg Clemens hat gute Nachrichten für die Mitglieder des Gusenburger Gemeinderats: „Es ist gar nicht so schlecht gelaufen, wie wir es zunächst erwartet hatten“, berichtet der Förster in der jüngsten Ratssitzung mit Blick auf die Zahlen der Forsthaushalte für 2020 und 2021.

Für das Vorjahr hatte Clemens ursprünglich ein negatives Betriebsergebnis von fast 27 000 Euro kalkuliert. Denn die Holzpreise lagen Ende 2019/Anfang 2020 am Boden, weil bundesweit in Folge dreier heißer, trockener Sommer der Schädling Borkenkäfer insbesondere in Fichtenwäldern wütete. Massenweise Schadholz musste auf die Schnelle vermarktet werden, was die Preise abstürzen ließ. „Inzwischen hat sich die Lage aber zum Glück deutlich entspannt“, sagt Jörg Clemens. Die Preise, insbesondere auch für den Verkauf von Fichtenholz, hätten sich wieder nach oben entwickelt – von teils unter 25 Euro Mitte des Vorjahres auf um die 60 bis 70 Euro pro Festmeter. Daher falle auch das Betriebsergebnis für den Gusenburger Gemeindewald für 2020 besser aus als erwartet: nur 600 Euro minus schlagen am Ende zu Buche.