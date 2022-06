Saison 2022 : Warum es für den Tourismus in Hermeskeil gerade gut läuft – Neue Angebote auch für einheimische Familien

Die Stadtrallye durch Hermeskeil ist beliebt bei Urlaubern wie einheimischen Familien - hier löst die Familie Dochow gerade ein Rätsel im Stadtpark. Derzeit sind die Unterkünfte im Hochwald gut gebucht, die Touristinformation arbeitet an einer Reihe neuer Angebote. Foto: Herbert Thormeyer

Hermeskeil Die Ferienunterkünfte in der Verbandsgemeinde Hermeskeil sind zurzeit gut ausgelastet. Das hat die Tourismuschefin vor kurzem in einem Ausschuss der Stadt berichtet. Dort stellte sie zudem neue Ideen und Angebote vor, die sich auch an die Einheimischen richten - was zu zwei überraschenden Anregungen führte.