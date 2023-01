Gesundheitsversorgung : Guter Start für die Tagesklinik in Saarburg – Patienten und Ärzte zufrieden

Dr. Stefan Burg spricht mit einem Patienten der Tagesklinik. Durch die Fototapete und die Liegen, die die Patienten statt Betten nutzen, ist die Atmosphäre anders als in herkömmlichen Patientenzimmern. Foto: TV/Marion Maier

Saarburg Seit Oktober geht das Krankenhaus Saarburg neue Wege: Es hat Deutschlands erste Internistische Tagesklinik eröffnet. Was dafür wichtig war und wie die ersten Bewertungen ausfallen.

Martin Schmitz (Name von der Redaktion geändert) sitzt im Wartebereich der Internistischen Tagesklinik auf einer Liege. Er schaut auf den Wald der Fototapete. „Die Atmosphäre ist gut hier. Es ist ruhig, und nebenan gibt es Kaffee und Tee“, sagt Schmitz. Sein Hausarzt hat ihn wegen Darmbeschwerden in die Klinik eingewiesen. Nur mit einer solchen Einweisung kommen Patienten dorthin. Schmitz stellt fest: „Die Untersuchungen erfolgen relativ zügig. Das ist besser als zu verschiedenen Ärzten zu gehen. Beim Internisten hätte ich vermutlich sechs Wochen auf einen Termin gewartet.“ Man mache sich Gedanken und wolle die Ergebnisse wissen. „Toll“ findet er, dass er abends heimfahren kann. Sein Fazit: „Ich fühle mich hier gut aufgehoben.“

Diese Noten geben die Patienten

Wie Schmitz geht es offensichtlich den meisten Patienten in der Tagesklinik des Saarburger Krankenhauses. Anfang Oktober 2022 wurde die Klinik mit zehn Plätzen eröffnet. Die Auslastung schnellte in wenigen Wochen auf 90 Prozent hoch. Die Patienten, die von Anfang an um eine anonyme Bewertung gebeten wurden, stellen der Einrichtung ein exzellentes Zeugnis aus. Haben Sie sich sicher aufgehoben gefühlt? Wie gut wurde auf Ihre Beschwerden eingegangen? Diese und weitere Punkte wurden auf einer Notenskala von 1 (sehr gut) bis 5 (mangelhaft) im Mittelwert ausschließlich mit Einsen (1,22 bis 1,39) bewertet. 98,5 Prozent der Befragten – das sind 132 in absoluten Zahlen – haben angekreuzt, dass sie die Tagesklinik weiterempfehlen würden.

Ein einzigartiges Projekt

Das Fazit von Klinikleiter Dr. med. Stefan Burg, Chefarzt der Inneren Medizin, lautet denn auch: „Es ist gut angelaufen.“ Verwaltungsdirektor Matthias Gehlen ergänzt: „Das Angebot wird besser angenommen als erwartet.“ Mit der Internistischen Tagesklinik geht das Krankenhaus neue Wege. In Tageskliniken werden Patientinnen und Patienten tagsüber mit Hilfe der gesamten Infrastruktur des Krankenhauses von Labor über Ultraschall bis hin zu Computertomographie untersucht und behandelt, die Nacht verbringen sie zu Hause. Tageskliniken gibt es zwar bereits, aber bislang nur in Bereichen wie Neurologie, Schmerztherapie oder Psychiatrie und Psychotherapie (letzteres ebenfalls in Saarburg). Eine internistische Tagesklinik existiert in Deutschland laut Burg hingegen noch nicht.

Wie die Sicherheit für Patienten gewährleistet wird

Das hat Gründe, zu denen insbesondere das Thema Sicherheit gehört. Der Patient darf am Abend nur nach Hause entlassen werden, wenn er stabil ist. Um dies zu beurteilen, wurden in Saarburg genaue Kriterien festgelegt. „Und die haben funktioniert“, stellt Stefan Burg fest. So gehe am Abend keiner ohne ärztliches Gespräch nach Hause. Das führt in der Regel Dr. med. Lea Höller, laut Stefan Burg eine erfahrene Oberärztin. Sie hake nach: „Fühlen Sie sich sicher? Werden Sie zu Hause versorgt?“ Burg konstatiert: „Das ist das Wichtigste: der persönliche Kontakt zwischen Arzt und Patient.“ Würden sich Patienten nicht sicher fühlen, blieben sie stationär im Krankenhaus. Das sei in den ersten drei Monaten gerade einmal etwa alle zwei Wochen vorgekommen.

So hilft Digitalisierung

Dass die Informationen zu Untersuchungen und Behandlungen zügig in der elektronischen Patientenakte landen, ist wichtig für die Arbeit in der Tagesklinik. Nur so hat die Ärztin am Abend den Überblick und kann die Situation beurteilen. In Sachen Digitalisierung hätten die Mediziner schnell gelernt, stellt Burg fest. Ohnehin sei das Krankenhaus in den vergangenen drei Jahren durch Corona und den damit verbundenen hohen Aufwand und Krankenstand schneller und leistungsfähiger geworden.

Weniger Pflegekräfte benötigt als auf herkömmlichen Stationen

Wichtig beim Aufbau der Tagesklinik war laut Burg, dass das gesamte Personal internistische Erfahrung mitbringt. „Die Krankenschwestern sehen den Patienten mehr als Ärzte und geben wichtige Hinweise“, sagt Burg. Das Team besteht neben ihm aus der Oberärztin, einer Assistenzärztin und sechs Pflegekräften. Im Vergleich zu anderen Stationen arbeitet in der Tagesklinik gerade mal ein Drittel der Pflegekräfte, schätzt Burg. Der Mangel an diesen Kräften war ein maßgeblicher Grund für das Projekt. Doch die Klinik kommt auch beim Personal gut an. So schätzt Krankenschwester Sibylle Kind an ihrem neuen Arbeitsplatz, dass sie nicht mehr in drei Schichten arbeiten muss und die Resonanz der Patienten so gut ist. Ärztin Franziska Hoffman sieht den Vorteil, dass sie mehr Zeit für die Patienten hat als zuvor in der Notaufnahme.

Woher die Patienten kommen

Zwei Jahre Planungsarbeit stecken in der Tagesklinik. Sie wurde in Saarburg entwickelt, weil das Krankenhaus eine von zwei Modellkliniken in Rheinland-Pfalz ist, das zeigen soll, wie die medizinische Versorgung in ländlichen Regionen mit mehr ambulanten und teilstationären Behandlungen funktionieren kann. Das Angebot hat sich schnell herumgesprochen. Patienten wurden bereits aus Trier, dem Saarland und Luxemburg überwiesen. Das Gros kam aus Saarburg und Umgebung. Die Gründe waren in mehr als der Hälfte der Fälle Magen-Darm-Probleme, bei einem Drittel Schwierigkeiten mit Herz oder Lunge. Weitere Beschwerden, die abgeklärt wurden, waren Kopfschmerzen, hoher Blutdruck und Schwindelattacken. All diese Menschen wurden zuvor stationär behandelt.

Das ist weiter geplant