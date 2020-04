Kostenpflichtiger Inhalt: Wirtschaft und Nothilfe : Wie Kunden kleinen Firmen helfen können

Ein kleines Geschäft wirbt mit der Aufschrift „#Gutscheine helfen“ und #support your locals“ auf seinem Schaufenster für Unterstützung. Foto: dpa/Britta Pedersen

Konz/Trier Die Idee, die kürzlich in Konz aufkam, klingt einfach: Die Menschen helfen ihren Lieblingsgeschäften mit Spenden durch die schwere Corona-Zeit. Die Umsetzung ist dann doch nicht ganz so simpel.

Die meisten Geschäfte in der Region dürfen ab Montag wieder öffnen, die Restaurants dürfen hingegen weiterhin nur einen Liefer- oder Abholservice anbieten. Die Situation bei einigen Betrieben entspannt sich leicht. Von Normalität kann aber absolut nicht die Rede sein. Die Verluste durch die Corona-Krise drücken weiter auf die Bilanzen. Deshalb hoffen jetzt alle Händler darauf, dass die Kunden die lokale Wirtschaft ankurbeln, indem sie kräftig einkaufen gehen. Doch nicht nur so könnten sie helfen. Es gab in den vergangenen Tagen auch viele andere Vorschläge – zum Beispiel in der Facebook-Gruppe „Wir sind Konzer“ (ehemals „Du bist Konzer, wenn ...“).

Markus Heinz fragte sich dort in einem Beitrag, wie es zurzeit den Geschäftsleuten in Konz ergehe. Er könne sich vorstellen, dass viele Frisöre, Restaurants, Bäcker, Metzger oder Handwerker Existenzangst hätten. Und liefert einen Vorschlag: „Wäre es nicht hilfreich, ein Spendenkonto einzurichten, um den Kleinbetrieben die Chance zu geben, wenigsten die laufenden Kosten etc. vorübergehend bezuschusst zu bekommen?“ Solch ein Konto müsse treuhänderisch verwaltet werden – möglicherweise vom Stadtmarketing. „Ich könnte mir sogar noch vorstellen, dass man einen Gutschein pro Spende erhält, den man dann irgendwann in der Nach-Corona-Zeit in einem der bezuschussten Geschäfte oder Betriebe einlösen kann.“ Wer zehn Euro spende, bekomme dann etwa zwei Euro zurück, schlägt er vor. „Meine einfache Rechnung: Wenn 5000 Leute 20 Euro spenden würden, kämen schon 100 000 Euro zusammen. Wären die Konzer bereit für so eine verrückte Idee?“

Info Portal zum Verzichten für Firmen und Läden Die Seite www.wir-fairzichten.de ist eine Initiative der Industrie- und Handelskammern in Deutschland. Privatpersonen können darüber den „Fairzicht“ auf die Erbringung von Leistungen erklären. „Damit Kulturstätten, Fitnessstudios, Restaurants und Campingplätze in der Nachbarschaft nicht dauerhaft verloren gehen, können Sie hier auf Ihre Erstattungsansprüche FAIRzichten“, heißt es auf der Seite. „Denn Wirtschaft sind wir alle.“ Konkret geht es zum Beispiel darum, Erstattungsansprüche nicht wahrzunehmen. Diese bestehen zum Beispiel, wenn man Tickets für eine Konzert oder Fußballspiel gekauft hat oder wenn der monatliche Beitrag fürs Fitnessstudio oder den Tanzkurs der Kinder schon überwiesen ist. Die Kammern werben dafür zu „FAIRzichten“, weil dadurch die Unternehmer und ihre Mitarbeiter eher durch die Corona-Krise kommen können. Über ein Formular auf der Internetseite kann man seinen Fairzicht den betroffenen Unternehmen mitteilen.

Der Vorschlag kommt bei den Gruppenmitgliedern und auch bei den Konzer Geschäftsleuten gut an. So sagt zum Beispiel Stephan Holbach vom Vorstand des Stadtmarketing Konz auf TV-Anfrage: „Die Initiative ist sehr begrüßenswert und zeigt, dass den Menschen in Konz etwas an ihren regionalen Geschäften liegt.“ Die Menschen beweisen es aus Holbachs Sicht auch jetzt schon, „indem sie unsere vielfältigen Angebote sehr rege nutzen“. Ob eine Spendenaktion zustande komme, hänge natürlich auch davon ab, ob sich eine unabhängige Institution dafür finde, die das Geld verwalte und die Bedürftigkeit der Unternehmen prüfe. „Steuerlich werden solche Zuwendungen sicherlich als Gewinn zu bewerten sein, aber in erster Linie geht es ja bei solchen Spenden um die Herstellung von Liquidität, damit die Unternehmen später noch existieren“, sagt Holbach. Wie die Sache konkret umzusetzen wäre, weiß also auch Holbach noch nicht. Der TV hat sich deshalb mit der Idee an die Industrie- und Handelskammer in Trier gewandt. Pressesprecher Sebastian Klipp sagt: „Die Idee von Verbrauchern, regionale Unternehmen in der aktuellen Krise zu unterstützen, finden wir toll. Das sendet ein schönes Signal an die Unternehmen, dass deren Kunden ihnen in der aktuellen Lage beiseite stehen.“

Klipp hat auch Tipps, wie die Firmen vorgehen könnten, wenn die Kunden mitmachen würden: „Möglich wäre aus unserer Sicht, dass Unternehmen Gutscheine ausstellen und der Empfänger des Gutscheins auf die Einlösung verzichtet“, sagt Klipp. Der Kunde könne seinen Beitrag dem Unternehmen über die Seite www.wir-fairzichten.de mitteilen (siehe Info). Damit die Unternehmen im Nachhinein keine steuerlichen Nachteile bekommen, empfiehlt Klipp: „Die Gutscheine sollten in dem Fall als sogenannte Mehrzweck-Gutscheine ausgestellt werden. Das bedeutet, dass der Gutschein über einen bestimmten Wert ausgestellt wird, der auf eine beliebige Leistung/Ware des Unternehmens eingelöst werden kann.“ So müsse das Unternehmen keine Umsatzsteuer abführen.

In jedem Fall zähle der Gutschein zu den Einnahmen eines Unternehmens, und wirke sich gewinnsteigernd oder verlustmildernd aus. „Der Verbraucher kann in diesen Fällen jedenfalls keine Spendenquittung erhalten, da es sich in aller Regel bei den Empfängern nicht um eine gemeinnützige Organisation handelt“, sagt Klipp.