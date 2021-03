Bildung : Hermeskeiler Gymnasiasten überzeugen bei Jugend forscht

Hermeskeil Das Gymnasium Hermeskeil setzt seine erfolgreiche „Jugend forscht“-Tradition fort und konnte auch in diesem Jahr bei mehreren Regionalwettbewerben erneut unter Beweis stellen, dass es zu den „Jugend forscht“-Hochburgen in der Region Trier gehört.

Beim virtuellen Regionalwettbewerb in der Südpfalz erhielten Justus Hüther und Maximilian Schaaf den ersten Preis im Fachgebiet Technik und qualifizierten sich für den Landeswettbewerb. Die Nachwuchsingenieure haben einen Roboter entwickelt, der mit einer wesentlich einfacheren Sensorik als herkömmliche Roboter einen Raum säubert. In mehreren Versuchsreihen haben die Jungforscher ihren Roboter getestet und mit herkömmlichen Modellen verglichen. Erfolgreich teilgenommen hat Jonas Hüther, der sich mit Wachstumsprozessen am Beispiel des Greedy Boss beschäftigt hat. Das Greedy-Boss-Problem ist die Grundlage für zahlreiche Strategiespiele. Beim Regionalwettbewerb in Koblenz, der ebenfalls virtuell stattfand, haben Imke Nolden und Alina Bonertz den dritten Preis im Fachgebiet Mathematik/Informatik erhalten. Die beiden Nachwuchsmathematikerinnen haben sich mit historischen Multiplikationsverfahren beschäftigt. Sie haben die Korrektheit ihrer Verfahren bewiesen und einen Vergleich hinsichtlich Rechenaufwand und Übersichtlichkeit aufgestellt. Sie konnten sogar die chinesische Multiplikation optimieren.