Schulen : Gymnasium Hermeskeil nimmt an Aktionstag teil

Gymnasium Hermeskeil nimmt an Aktionstag teil

Hermeskeil Da im Schuljahr 2020/21 keine „Jugend trainiert für Olympia“-Wettbewerbe stattfinden dürfen, wird zum Aktionstag „Jugend trainiert – gemeinsam bewegen“ am Mittwoch, 30. September, aufgerufen.

Damit soll ein wichtiger Schritt zur Wiederaufnahme des Schulsports in Zeiten von Corona-Einschränkungen vollzogen werden. Mit Bewegungsangeboten im Rahmen bestehender Kooperationen mit den örtlichen Sportvereinen können sich alle Schulen unter Einhaltung der lokalen Hygieneregeln an diesem Aktionstag beteiligen. Auch das Gymnasium Hermeskeil nimmt mit den Klassenstufen 5 und 6 an dieser sportlichen Aktion teil. Der TV Hermeskeil unterstützt die Schule tatkräftig unter anderem bei der Abnahme des DLV-Laufabzeichens.