Ärger an Gymnasium Trügerische Ruhe nach Petition gegen Schulleiter in Konz

Die Sommerferien rücken mit großen Schritten näher. An den Schulen werden die Unterrichtseinheiten lockerer. Die Lehrkräfte arbeiten an Zeugnissen, bereiten sich aber auch auf die kommenden Schuljahre vor. Vor allem die Schulleitungsteams sind da gefragt, um Stundenpläne zu erstellen und die Lehrerteams einzuteilen. Am Gymnasium in Konz sieht das anders aus.