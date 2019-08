20 Jahre Partnerschaft : Saarburger Schulgemeinschaft feiert mit Freunden aus Israel

Saarburg Am Gymnasium Saarburg hat es einen Festakt gegeben zum 20-jährigen Bestehen der Schulpartnerschaft mit der Sisters of St. Joseph-School Nazareth.

Die Atmosphäre ist fast familiär bei der Feierstunde am Saarburger Gymnasium. Um gemeinsam das 20-jährige Bestehen der Schulpartnerschaft mit der Sisters of Saint Joseph Highschool in Nazareth zu würdigen, haben sich etwa 70 Austauschschüler, Lehrer, Eltern und Freunde in der Aula getroffen, darunter 19 Schüler und drei Lehrer aus Israel. Außerdem begrüßte Oberstudiendirektor Joachim Scheidt - Koordinator des Israel-Austauschs - die Kreisbeigeordnete Simone Thiel und den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, Jürgen Dixius. Patrick Kutscha (Flügel), Lisa Hettinger (Vocals) und Elisa Walter (Geige) umrahmten die Feier musikalisch.

Was heute so selbstverständlich gelebt wird, gestaltete sich am Anfang nicht so leicht. Mag es an der Zeit gelegen haben oder an Bürokratien oder anderen Einflüssen: Die Idee des damaligen Bundes-Außenministers Joschka Fischer (Grüne), deutsch-israelische Schulpartnerschaften verstärkt ins Leben zu rufen, kam nur zögerlich in Gang. Daran erinnerte sich Günter Heidt, ehemaliger Koordinator und pensionierter Lehrer am Gymnasium Saarburg, noch sehr genau in einem persönlichen Rückblick, den er und sein damaliger „Mitstreiter“ auf der israelischen Seite, Aleef Faranesh, abwechselnd in englischer, deutscher und arabischer Sprache gaben. Zu Beginn bedurfte es einiger Ausdauer und gegenseitiger Besuche, um Institutionen sowohl in Israel als auch in Deutschland von der Sinnhaftigkeit dieser Schulpartnerschaft zu überzeugen.