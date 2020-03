Abitur : Gratulation der anderen Art in Saarburg

Gratulation der anderen Art in Saarburg

Gymnasium Saarburg: Gratulation an die Abiturienten. Foto: TV/Gymnasium Saarburg

Saarburg (mai) Schöne Aktion in schwierigen Zeiten: Die Lehrer des Saarburger Gymnasiums gratulieren den Abiturienten mit Hilfe eines beschrifteten Tuchs, das sie in der Schule aus einem der oberen Fenstern gehängt haben.

Darauf steht: „Wir gratulieren Euch von Herzen – Eure Lehrerinnen und Lehrer“. Dazu ein Herz und ein Regenbogen. Das abgebildete Foto steht auch auf der Homepage der Schule. Dort heißt es, dass es in diesem Jahr in besonderer Weise die Haltung erforderlich gewesen sei, mit schwierigen Umständen verantwortungsvoll und besonnen umzugehen. Und weiter: „Eine solche Haltung zu entwickeln trotz der großen Enttäuschung nach der Absage aller herbeigesehnten Feierlichkeiten, sehen wir als Ausdruck eurer Reife, die euch das Abiturzeugnis bescheinigt. Dass ihr dazu in der Lage seid, freut uns zutiefst. Vielleicht kommt es im Leben gerade darauf an.“ Gerne hätten sie, die Lehrer, den Abiturienten zu ihrer reifen Leistung mit einem Händedruck, im persönlichen Gespräch und im gemeinschaftlichen Feiern gratuliert. Weil sich momentan die Gelegenheit dazu nicht biete, habe man diese Form gewählt, die Glückwünsche auszusprechen. Foto: Gymnasium Saarburg