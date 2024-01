Verzögerungen sorgen für Unmut Spazieren gehen statt Schwimmunterricht – Eltern und Lehrer am Gymnasium Saarburg unzufrieden

Saarburg · Am Gymnasium Saarburg herrscht Unmut. Ein Grund: Das Lehrschwimmbecken an der Schule ist seit eineinhalb Jahren geschlossen, obwohl die Zahl der Nichtschwimmer steigt. Schüler gehen stattdessen spazieren. Was der Träger der Schule, der Kreis, dazu sagt.

24.01.2024 , 12:02 Uhr

Still ruht das Lehrschwimmbecken des Gymnasiums Saarburg. Seit 2022 wird es nicht mehr genutzt. Zunächst war Energiesparen der Grund, dann Reparaturen. Foto: TV/Holger Schmaus

Es ist ungewöhnlich, dass zum Saarburger Gymnasium ein Lehrschwimmbecken gehört. Vor Corona wurde es vielfältig genutzt. Nicht nur die Gymnasiasten lernten dort schwimmen, sondern auch Schüler der umliegenden Grundschulen aus Saarburg oder Freudenburg.