Saarburg : Der Mühlenzulauf wird saniert

Der Mühlenzulauf des Museums Hackenberger Mühle in Saarbrug soll saniert werden. Foto: Jürgen Bell, Fotokunst Trier, für die Stadt Saarburg Foto: TV/Jürgen Bell, Fotokunst Trier, für die Stadt Saarburg

Saarburg Das Museum Hackenberger Mühle erhält für die Sanierung Fördergeld aus einem Porgramm speziell für den ländlichen Raum sowie Spenden des Vereins zur Förderung der Städtischen Museen.

Stadtbürgermeister Jürgen Dixius erklärt: „Die Mühlräder brauchen einen zuverlässigen Wasserzulauf, um sich zu drehen. Stehen sie still, bringt dies sehr schnell weiteren Schaden. Daher sind wir nun sehr froh, den Zulauf dort zu erneuern, wo er am stärksten beschädigt ist.“ Das Fördergeld sei wichtig, um das Kulturgut zu erhalten und das beliebte städtische Museum, das im Saarburger Stadtbild wichtig sei, weiter mit Leben zu füllen.

Zu dem aus dem 13. Jahrhundert stammenden Mühlenkomplex gehören drei hintereinander gestaffelte Mühlen, deren Räder sich unterhalb des 17 Meter hohen Wasserfalls drehen. Die Mühlräder wurden im Jahr 2018 mit einer neuen halbautomatischen Schmieranlage versehen, um den reibungslosen Betrieb und die Instandhaltung zu gewährleisten. Dennoch erreicht kaum Wasser die Mühlräder, da sich der Mühlenzulauf in den vergangenen Jahren aufgrund des morschen Fundaments gesenkt hat. Zu den Gründen sagt Pressesprecherin Gehlen: „Der Boden der Leuk ist sehr sandig und lehmig. In diesem sandigen Untergrund stehen die Holzfundamente. Sie versickern im Sand, der Sand schmirgelt, die Mikroorganismen im Wasser zersetzen zudem das Holz, so das es morsch wird.“ Der Mühlenzulauf müsse immer wieder repariert, saniert, oder teilerneuert werden.