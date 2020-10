Kommunalpolitik : Häuser statt Industrie und Disput um Markttreff in Wasserliesch

WASSERLIESCH Wasserliesch definiert für die Granahöhe völlig neue Planungsziele. Viel diskutiert wurde unter anderem über ein neues Fahrzeug für die Gemeindearbeiter und neue Parkflächen am Markttreff.

Die SPD-Fraktion hat den Wunsch des Jugend- und Kulturausschusses nach einem Spielfeld für Basket- oder Volleyball im Bereich der Grundschule, also auch in der Nähe des Jugendraumes, als neuen Tagesordnungspunkt eingebracht. Dafür sollen neu geplante Parkplätze wegfallen. Auf dem Schulhof, wo es schon mal einen Basketballkorb gab, könnten durch Ballwürfe zu viele Schäden entstehen. Für die neue Spielstätte stimmten nur die drei SPD-Mitglieder bei einer Enthaltung. Eine schnelle Lösung sieht der Rat im Aufstellen eines Korbes auf einer Fläche hinter der Kirche in der Nähe des Schachfeldes. Die Jugendlichen sollen sich die Situation vor Ort ansehen.

Ortschef Thelen bremst: „Wir sind erst in der Findungsphase.“ Es müssten mehrere Planungsvarianten entwickelt werden, über die der Rat entscheiden kann. Der Beigeordnete der Verbandsgemeinde Konz, Guido Wacht, macht klar: „Der Planer muss sagen, was geht und was nicht.“

Die dritte Änderung des Bebauungsplans wurde einstimmig, allerdings bei drei Enthaltungen, beschlossen. Jetzt liegt der Ball bei der Verwaltung, das Entsprechende zu veranlassen. Vier neue Stellplätze am Markttreff für 30 000 Euro stoßen CDU-Mann Jan Sevenich sauer auf: „Das wird eine teure Verschandelung und birgt außerdem Gefahren für Kinder, wenn dort der Spielplatz gebaut wird.“ SPD-Mann Mengelkoch kontert: „Die Flächen wären aber wichtig für die Gastronomie und die Wandergäste des neuen Panoramasteiges.“ Man einigt sich, das Vorhaben zurückzustellen, bis alle schon beschlossenen Umbauarbeiten rund um den Markttreff mit Brunnen abgeschlossen sind. Einig ist sich der Rat auch, dass die beiden Gemeindearbeiter einen neuen Traktor brauchen. Einstimmig wird beschlossen, dafür 56 000 Euro auszugeben. Nicht so einig ist man hingegen, welches kleine Nutzfahrzeug es für die beiden sein soll, das möglichst viel laden kann. Die Entscheidung über Modell und Größe wird wieder zurück in den dazu gebildeten Arbeitskreis verwiesen. Seit Jahren schiebt der Wasserliescher Rat die Entscheidung vor sich her, ob Hundekottütenspender aufgestellt werden sollen. Man sieht davon ab, weil, so Thelen: „Verantwortungsvolle Hundehalter immer eine Tüte dabei haben und diese Spender viel Arbeit für die Gemeindearbeiter verursachen.“ Rechne man die Arbeitsstunden hoch, komme man beim Stundenlohn allein dafür pro Jahr weit in den vierstelligen Euro-Bereich.