Angebliche Gaunerzinken Rätselhafte Häusermarkierungen in Konz

Ein Beitrag auf Facebook hat sich in den vergangenen Tagen schnell verbreitet. Eine Frau hat Fotos von Markierungen auf einer Straße in Konz-Hamm veröffentlicht. „Über Nacht wurden einige Häuser in Konz-Hamm so ‚markiert‘“, schreibt sie unter die Bilder. „Hat das jemand schon mal gesehen?“ Sie halte die Augen auf und habe die Polizei informiert.