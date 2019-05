Fest : Wassersportclub lädt zum Fest

Konz Der Wassersportclub (WSC) Konz veranstaltet wieder sein Hafenfest im Konzer Hafen.

Am Mittwoch, 29. Mai um 18 Uhr wird das Fest eröffnet. Zuerst erfreut die Konzer Show-Tanzgruppe Rainbow die Gäste und anschließend folgt Livemusik von der Trierer Band „The Rats“ bis in die Nacht hinein.

Am Donnerstag, 30. Mai (Christi Himmelfahrt/Vatertag) ab 11 Uhr unterhält Joe Dussa die Besucher musikalisch zum Frühschoppen. Am Nachmittag wird Wassersport groß geschrieben. Der WSC-Konz lädt zum Jetski fahren ein und die Konzer Feuerwehr bietet Spritztouen in ihrem Feuerwehrboot an. Im späteren Verlauf wird eine rasante Wakeboard-Vorführung geboten.