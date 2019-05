Judenfeindliche Äußerungen : Unbekannte schmieren Hakenkreuze auf Schulhof

Freudenburg Die Polizei sucht Zeugen, die beobachtet haben, wie Hakenkreuze und antisemitische Äußerungen im Bereich der der Grundschule Freudenburg geschmiert und gesprüht worden sind. Zum Bedauern der Ermittler verlaufen solche Fahndungen oft ergebnislos.

Es handelt sich nicht um die ersten Vorfälle dieser Art im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Saarburg. In Freudenburg war im April 2018 eine antisemitische Parole an das Tor des jüdischen Friedhofs geschmiert worden. In Konz wurden zuletzt Hakenkreuze auf eine Hauswand in Karthaus, auf Fluttüren am Moselradweg sowie auf eine Wand am Saar-Mosel-Zentrum geschmiert. In Temmels hatte 2018 ein Unbekannter ein Hakenkreuz in den neuen Sportplatz geätzt. PI-Leiter Lahr sagt, dass die Polizei bisher in keinem der Fälle einen Täter habe ausmachen können. Er selbst bedauere das sehr und hoffe auf Zeugen in dem aktuellen Fall.