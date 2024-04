Marode Technik, mangelhafte Lüftung Darum wird die Sanierung des Hallenbads Hermeskeil so viel teurer

Hermeskeil · Die Sanierung des Hallenbads in Hermeskeil wird fast drei Millionen Euro mehr kosten als gedacht. Die Gründe dafür haben die Planer jetzt genauer erklärt. Was in dem Bad alles angepackt werden muss und worauf die Politik nun hofft, um die immensen Mehrkosten zu stemmen.

27.04.2024 , 10:25 Uhr

Im Hallenbad in Hermeskeil muss einiges erneuert werden, was bislang für die Sanierung nicht auf dem Zettel stand. Die dadurch enorm gestiegenen Kosten stellen die Verbandsgemeinde vor schwierige Entscheidungen. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber