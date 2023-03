Wichtige Vorbereitungen laufen Hallenbad Hermeskeil - Wann das Großprojekt Sanierung starten soll und worauf sich Badegäste einstellen müssen

Die gute Nachricht aus Berlin kam bereits Ende Dezember: Der Bund will sich mit rund 1,7 Millionen Euro an der geplanten umfangreichen Sanierung des Hermeskeiler Hallenbads beteiligen (wir berichteten). Diese Förderung aus einem Sonderprogramm für kommunale Sportstätten muss allerdings noch offiziell beantragt werden, was die politischen Gremien der Verbandsgemeinde (VG) in den nächsten Wochen auf den Weg bringen werden. Im Haupt- und Finanzausschuss gab es zudem erste Informationen, wann und wie es mit dem Mammutprojekt losgehen soll.