Konzerte : Udo-Konzerte auf 2021 verlegt

Saarburg Wegen des derzeitigen Lockdowns muss Veranstalter Station die Konzerte mit dem Titel „Hallo Udo“ von Richard Bauer und Band zeitlich verlegen. Der Auftritt am Freitag, 6. November, wird auf den 10. April 2021 verlegt.

Das Konzert vom Samstag, 7. November, soll am 11. April 2021 stattfinden. Einlass ist jeweils um 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Neuer Termin für das Konzert am 20. November ist der 16. April 2021. Dort bleiben die Uhrzeiten. Die Termine 10. und 11. April sind ausverkauft. Für den 16. April gibt es noch Karten im Vorverkauf unter tickets.station-k.de, im Ticketshop in Saarburg und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Kartenbesitzer, die den neuen Termin nicht wahrnehmen können oder wollen, können einen Gutschein bei dem Ticketsystem erhalten, bei dem sie ihre Karte gekauft haben.