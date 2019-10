Veranstaltung : Bummeln, gruseln, staunen in Saarburg

Sie werben für das Hallween-Shopping (von links): Petra Seiler-Kautenberger, Marc Thiel, Elisa du Sartz und Marielouise Remmel. Foto: TV/Marion Maier

Saarburg Beim Halloween-Nacht-Shopping am Freitag in Saarburg gibt es eine Feuer- und Lichtschau, Livemusik, Kinderattraktionen und Marktstände.

Das Halloween-Nacht-Shopping des Saarburger Gewerbeverbands gibt es schon eine ganze Weile, doch wird es immer größer und bietet mehr für Familien. So wurde in den vergangenen beiden Jahren bereits die Graf-Siegfried-Straße abends für den Autoverkehr gesperrt, damit Platz für Programm ist. Dies ist auch diesmal der Fall und zwar von 17 bis 23 Uhr.

Geplant ist eine ganze Menge zusätzlich zum Shoppen, für das die Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet haben und gruselig dekoriert sind. Eine Feuer- und Lichtschau ist vorgesehen. Sie wird dreimal aufgeführt wird. Ein Gaukler ist in verschiedenen Gewändern auf Stelzen unterwegs und macht Stimmung. Erstmals wird eine Band spielen: die Trierer Akustikgruppe Sing out loud.

Auch für Kinder wird einiges geboten. Die Kita Blümchesfeld lädt zum Kinderschminken ein. Die Grundschule St. Laurentius ist mit einem Süßigkeitenstand vertreten. Alle Kostümfans, ob klein oder groß, haben die Möglichkeit sich in ihrer gruseligen Verkleidung am Fotocamper in der Innenstadt ablichten zu lassen. Das Foto können sie mit nach Hause nehmen. Zudem nehmen sie automatisch an der Kostümprämierung teil. Die Gewinne werden später übergeben.

Die Besucher können außerdem am Gewinnspiel „Saarburg schätzen“ teilnehmen. Dafür sind sie eingeladen, die Schätzaufgaben, die in den teilnehmenden Geschäften ausgestellt sind, zu lösen. Teilnahmekarten gibt es in den Läden.