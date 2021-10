Einzelhandel : Shopping mit Gruselfaktor zu später Halloween-Stunde in Saarburg

Shopping mit Gruselfaktor zu später Halloween-Stunde in Saarburg

Viele kleine und große Hexen waren am Freitagabend auf Saarburgs Straßen unterwegs. Foto: Matthias Willems

Saarburg Beim traditionellen Halloween-Nacht-Shopping am Freitagabend präsentierte sich Saarburg von seiner unheimlichen Seite.

Viele kleine und große Hexen, Vampire und andere schaurige Gestalten wanderten durch die Straßen, die von Kerzen und Leuchtkürbissen in ein gespenstisches Licht getaucht wurden. Bis in den späten Abend konnten die Besucher in den passend dekorierten Geschäften einkaufen.