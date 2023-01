Geschäfte : Die Läden in Saarburg bewegen sich

Die Läden in Saarburg bewegen sich

Neu in der Saargalerie: Der Regionalladen ist hierhin umgezogen, das Reisebüro Urlaubszeit hat eröffnet. Mit den Inhabern Janine und Gioacchino Russo freuen sich zahlreiche Gäste zur Eröffnung. Foto: DT

Saarburg Oh Schreck, der Regionalladen ist weg! Nein, er ist nur umgezogen. Was noch neu ist und womit das zusammenhängt.

Die Pandemie hat vieles verändert, auch die Saarburger Geschäfts-Landschaft. Wo früher in der Mitte der Graf-Siegfried-Straße die alte Marienapotheke Marchand war, hatte kurz vor der Corona-Zeit der Regionalladen von Janine und Gioacchino Russo eröffnet. Die Wirtsleute der Zunftstube am Wasserfall wollten in ihrem Geschäft überwiegend Produkte aus der Region verkaufen, gepaart mit italienischen Spezialitäten aus ihrer Heimat. Nun haben die Russos das Geschäft geschlossen und ein weiterer Leerstand „ziert“ die Saarburger Einkaufsmeile.