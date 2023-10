Handgemacht mit Lerneffekt Warum sich die Garage der Edlingers in Gusenburg in eine Kelterhalle verwandelt

Gusenburg · In Gusenburg bei der Familie Edlinger hat sich die Garage in den vergangenen Wochen in eine kleinen Kelterei verwandelt. Erwachsene und Kinder erleben und erfahren, wie früher der Apfelsaft hergestellt wurde. Der TV hat ihnen über die Schulter geschaut.

16.10.2023, 06:26 Uhr

Von Florian Blaes

Wenn man in die Gartenstraße von Gusenburg abbiegt, kommt man ziemlich schnell am Haus der Familie Edlinger vorbei. Hier wohnen die Eltern Ramona und Eugen mit den drei Kindern Moritz, Mara und Maxim. Bei unserem Besuch war schon früh morgens viel los in der Garage der Edlingers. Freude der Familie waren da und alle gemeinsam haben mit Äpfeln gearbeitet.