Trier Nach nur zwei Verhandlungstagen hat das Landgericht Trier eine Wirtschaftsstraftat abgeurteilt.

Die Strafe für den 35-jährigen Ex-Geschäftsführer einer Online-Handelsfirma für Elektronikgeräte klingt milde: Ein Jahr und neun Monate Haft für 356 Betrugsfälle mit einem Gesamtschaden von rund 178 000 Euro, wobei die Strafe für drei Jahre auf Bewährung ausgesetzt wird. Mit ihrem gestrigen Urteil bleibt die Dritte Große Strafkammer des Landgerichts in dem Strafrahmen, der dem Angeklagten am ersten Verhandlungstag im Zuge einer verfahrensverkürzenden Absprache zugesichert worden war. Die von dem 35-Jährigen erwartete und gestern erbrachte Gegenleistung war dessen volles Geständnis. Mit angeklagt waren seine gleichaltrige Ehefrau und sein 70-jähriger Vater. Die Frau war als Angestellte in der Elektronik-GmbH mit Sitz in Luxemburg tätig. Der Vater fungierte offiziell als Geschäftsführer, dies aber nur auf dem Papier. Die operative Firmenleitung hatte er ganz dem Sohn überlassen. Sie kümmerte sich vorwiegend um die Gehaltszahlungen. Gegen Frau und Vater wurde gestern das Verfahren wegen Geringfügigkeit eingestellt, was allerdings keinem Freispruch gleichkommt. Sie mussten daraufhin zusammen mit ihren Verteidigern die Anklagebänke verlassen und im Zuschauerraum Platz nehmen. Ursprünglich war die Staatsanwaltschaft von 646 Fällen mit rund 281 000 Euro Gesamtschaden ausgegangen, bei denen Kunden Vorkasse geleistet aber keine Ware erhalten hatten. Auf Antrag von Staatsanwalt Holger Schmitt wurden die Zahl der Fälle auf 356 und der Gesamtschaden auf 178 000 Euro reduziert. Dies sind die Fälle nach dem 1. September 2017.

Schmitt in seinem Schlusswort: „Der Angeklagte hat ab dem Zeitpunkt gewusst, dass sich die Firma in finanzieller Schieflage befand, aber dennoch weiter Geräte angeboten und verkauft. Die Homepage des Unternehmens wurde unverändert und ohne Hinweise auf Lieferengpässe weitergeführt.“ Der Anklagevertreter beantragt schließlich zwei Jahre Freiheitsstrafe. Als erschwerend wertet Schmitt die hohe Zahl der Geschädigten, die geringe Aussicht auf eine Wiedergutmachung und die Tatsache, dass der Angeklagte 2013 schon einmal wegen eines Wirtschaftsvergehens vor einem Frankfurter Gericht gestanden hatte. Es ging auch um Elektronikhandel. Das Gericht stellte damals das Verfahren gegen den jungen Mann ein. Verurteilt wurde der Mitangeklagte S.M., der auch im Trierer Verfahren eine unsichtbare wie undefinierbare Rolle spielt. Der Angeklagte hatte mindestens bis 2017 Kontakt zu dem Mann, der sich nun in fernen Ländern aufhält. Er soll in Handylieferungen aus England zur Firma in Luxemburg verstrickt gewesen sein. Dies beweist ein sichergestellter Brief aus dem Jahr 2017. In dem Schreiben schildert ihm der Angeklagte die prekäre Lage seiner GmbH.