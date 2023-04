Ausstellung Hanna Trampert Kunst – zwischen Brockhaus und Wikipedia

Die Zeiten sind digital, dennoch – oder gerade deswegen – traut sich die in Oberemmel lebende, polnischstämmige Künstlerin Hanna Trampert, direkt am Eingang ihrer jüngsten Ausstellung, die komplette Phalanx des großen Brockhaus Lexiken in 15 dicken Bänden aufzustellen. Anstelle von Tausenden von Buchseiten, die fein säuberlich herausgeschnitten wurden, schmücken die leeren Hüllen nun feinsinnige Tuschezeichnungen. Ein erster Wow-Effekt, dieser beeindruckenden Präsentation von Werken der aus Polen stammenden Bildenden Künstlerin. Zur Erklärung: Der große Brockhaus war in Vor-Internet-Zeiten des deutschen Bildungsbürgertums liebste und teuerste Informationsquelle, eine allgegenwärtige Legende unter den Lexiken.