Literatur : Klarstellen und zum Nachdenken anregen

WAWERN Hans Greis aus Wawern stellt seinen neuen Roman vor. Es geht darin auch um die Rolle der Frau im Islam.

Der neue Roman spielt in der Gegenwart. Darin verfolgt Greis die Spuren des Islam aus der Vergangenheit bis heute. „Ich will vieles klarstellen und zum Nachdenken anregen“, formulier er sein Ziel. Religion und Geschichte reichen seiner Meinung nach immer ins Dunkle hinein. Geprägt hat den Autor neben dem katholischen Elternhaus das Internat bei den Steyler Missionaren: „Da gab es den ganzen Tag katholische Riten zu absolvieren.“ Die Frau in seinem jüngsten Roman sehe deshalb rot, weil sie voller Wut sei, aus persönlichen Erlebnissen heraus und Unzufriedenheit mit der Rolle der Frau im Islam, der Religion, in der der Mann herrsche.