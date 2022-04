Trauer : Autor Hans Muth ist tot - bekannt wurde er auch als Hannes Wildecker

Lampaden Er war eine der wichtigsten Stimmen des Hunrücks und des Hochwalds – und wohl einer der größten und bekanntesten Fans dieses Landstrichs: Nun ist Hans Muth gestorben.

Hans Muth ist tot. Der Autor starb Ende März mit 77 Jahren. Muth war einer der produktivsten Literaten der Region, viele Menschen in der Region kennen ihn von seinen Lesungen. Zu den bekanntesten Werken gehören die Krimis „Tatort Hunsrück“, die er unter dem Pseudonym Hannes Wildecker verfasst hat. Acht Bände erschienen allein in dieser Reihe, in der Muth seiner Wahlheimat ein Denkmal setzte. Seine Kriminalromane widmeten sich immer auch „den Eigenarten der Natur und dem natürlichen bodenständigen Charme der Bewohner von Hunsrück und Hochwald“, wie er selbst sagte.