Hasskommentare und Gewalt : Wenn Wut Politiker und Beamte trifft

Im Internet entlädt sich die Wut oft über Facebook. Mancher Nutzer weiß nicht, wie er darauf reagieren soll. Foto: picture alliance / Oliver Berg/d/Oliver Berg

Trier/Konz/Schweich Einige Amtsträger und Rathaus-Mitarbeiter in Trier und im Kreis Trier-Saarburg beklagen einen rauen Umgangston. Manche wurden beleidigt und bedroht. Ein Bürgermeister berichtet von einen Übergriff.

Michael Hol­stein (FWG), seit Februar 2019 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Trier-Land, schildert im Gespräch mit dem TV ein einschneidendes Erlebnis. Er sei als junger Politiker, damals Ende 20, zu einer Kirmes gegangen, sagt der inzwischen 44-jährige Kommunalpolitiker. An einem Bierstand habe er eine Diskussion über Kommunalpolitik aufgeschnappt. Weil er die pauschalen Behauptungen nicht auf sich beruhen lassen wollte, habe er das Gespräch gesucht und mitdiskutiert. Eine Entscheidung, die er so heute nicht mehr treffen würde. Einer der alkoholisierten Streithähne habe ihn am Kragen gepackt und geschüttelt. „Ich hatte es gut gemeint“, sagt Holstein heute. Mit der aggressiven Reaktion habe er nicht gerechnet. In der Konsequenz vermeide er seitdem Gespräche mit alkoholisierten Bürgern, die ihrer Wut auf Politiker Luft machten.

Die Wut sei aber nicht nur bei Betrunkenen spürbar. Er bekomme immer wieder anonyme Briefe mit Beleidigungen. Das ziehe sich wie ein roter Faden durch seine Karriere, sagt Holstein. Eine indirekte Bedrohung sei auch mal dabei gewesen. Damit sei er zur Polizei gegangen. Allerdings habe es für ein Ermittlungsverfahren nicht gereicht. Als „Mann des öffentlichen Lebens“ brauche es dazu eine „akute Bedrohungslage“, habe man ihm gesagt.

Info Sicherheitsvorkehrungen in den Verwaltungen Die Trierer Stadtverwaltung hat kürzlich wegen mehrerer Vorfälle mit aggressiven „Kunden“ im Rathaus reagiert und eine Sicherheitsschleuse installiert. Nun kommt kein Besucher mehr ohne Zugangskontrolle ins Gebäude (der TV berichtete). Die Konzer Verwaltung hat 2018 Konsequenzen aus einem Vorfall mit einem psychischkranken Mann gezogen, der Verwaltungsmitarbeiter mit einem Messer bedroht hat. Die Mitarbeiter seien danach geschult worden. Es gebe auch technische Neuerungen. Diese beschreibt die Verwaltung aus Sicherheitsgründen nicht näher. In der Kreisverwaltung ist laut Pressesprecherin Martina Bosch ebenfalls ein Sicherheitssystem zum Schutz der Mitarbeiter eingerichtet worden. Für die Verwaltung in Schweich verweist Bürgermeisterin Christiane Horsch auf eine Notfallalarmierungskette für alle Mitarbeiter, Hausverbote in Einzelfällen sowie eine Zusammenarbeit mit der Polizei. Stephanie Nickels, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Ruwer, sagt, dass es keine neuen Maßnahmen gebe. Aber: „Es bestehen allgemeine Sicherheitsvorkehrungen, wie zum Beispiel die Möglichkeit der stillen Alarmierung.“ Die Verwaltungen für Saarburg, Trier-Land und Hermeskeil haben keine zusätzlichen Vorkehrungen getroffen, heißt es auf TV-Anfrage.

Meinung Eine Frage des Anstands, nicht der Meinungsfreiheit Foto: TV/Friedemann Vetter Wer nicht in der Lage ist, seine Meinung zu formulieren, ohne einzelne Menschen oder Gruppen zu beleidigen, der hat weder in der Schule im Sozialkundeunterricht, noch im Elternhaus aufgepasst. Ihm fehlt letztlich Anstand und nicht Meinungsfreiheit. Trotzdem folgen die Diskussionen immer demselben Schema: Sobald zum Beispiel Politiker Strafen für Hasskommentare fordern, ist von „Zensur“ oder „Einschränkung der Meinungsfreiheit“ die Rede. Allerdings hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Denn: Jeder vernünftig denkende Mensch kann seine Meinung äußern, ohne jemanden zu beleidigen oder zu bedrohen, auch wenn die Wut groß ist.

Und genau das ist der Punkt: Niemand in den Verwaltungen oder in den Kommunalparlamenten, kein Demokrat hat wohl ernsthaft etwas gegen offene Äußerungen, egal wie kritisch sie sind. Allerdings hat jeder Bürger ein Mittel gegen Beleidigungen oder Bedrohungen: das Strafgesetzbuch. Beides sind Straftaten, die entsprechende Folgen nach sich ziehen. Es gibt kein Recht auf Beleidigung. Es spielt auch keine Rolle, wie sehr die Betroffenen unter den Entscheidungen von Behörden leiden. Denn die Entscheidungen sollten auf geltendem Recht beruhen. Wenn sie das nicht tun, ist in einem Rechtsstaat eine Klage vor dem Verwaltungsgericht das Mittel der Wahl und nicht die Bedrohung.

Der neue Mann an der Spitze der Verwaltung der VG Trier-Land reagiert mit seinen Schilderungen auf eine TV-Anfrage an fünf Verbandsgemeindeverwaltungen, die Kreisverwaltung sowie die Stadt Trier. Die Antworten aller machen eines deutlich: Der Ton gegenüber Politikern und Verwaltungsmitarbeitern ist rauer geworden – im Internet wie im realen Leben.

Die Behördenchefs Insbesondere über Facebook gibt es aus Sicht mehrerer Verwaltungen und deren Leitern Stimmungsmache, Beleidigungen, Unterstellungen oder Diffamierungen. Das beobachten zum Beispiel die Führungskräfte im Trierer Rathaus. Baudezernent Andreas Ludwig (CDU) wurde schon indirekt als „Penner“ beschimpft. In der Stadt werde er wegen Baustellen oft aggressiv angesprochen, sagt er. Bevor er in Trier angefangen habe, habe er auch schon eine Anzeige erstattet, „weil in einem anonymen Brief unzutreffende Anschuldigungen über ihn verbreitet wurden“. Der Baudezernent sagt aber auch: „Man muss das aushalten.“ Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) musste sich laut Michael Schmitz, Pressesprecher der Stadt Trier, einmal mit einer Art Stuhlstreik auseinandersetzen. „Ein Bürger, der sich zu einem Thema kritisch äußern wollte, kam unangemeldet zum Büro des OB und wollte ihn sprechen“, sagt Schmitz. Der Mann sei erst nach längerer Zeit wieder gegangen. Auf Leibes Facebook-Seite würden beleidigende Kommentare für andere Nutzer unsichtbar geschaltet, erklärt Schmitz. Gleichzeitig werde auf die Netiquette verwiesen, ein Online-Verhaltenskodex, der einen freundlichen Umgangston fordert.

Bei einem solchen Hinweis belässt es Christiane Horsch (CDU), Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Schweich, nicht. Sie sagt: „Ich wurde schon persönlich beleidigt, bedroht und genötigt. Dies erfolgte per E-Mail, schriftlich oder persönlich – auch im privaten Umfeld.“ Sie habe auch Anzeigen erstattet. Die Verfahren seien noch nicht abgeschlossen, deshalb wolle sie die Einzelfälle nicht genauer schildern. Horsch, die seit 1999 hauptamtlich als Kommunalpolitikerin tätig ist, erklärt: „Der Ton und die Anzahl der Beleidigungen und Anschuldigungen haben signifikant zugenommen.“ Betroffen seien das Verwaltungspersonal, aber auch ehrenamtliche Helfer bei Feuerwehren oder Rettungsdiensten, das Schwimmbadpersonal oder ehrenamtliche Bürgermeister.

Einen raueren Ton haben auch die Bürgermeister der Verbandsgemeinden Konz, Ruwer und Hermeskeil (Joachim Weber, Stephanie Nickels und Hartmut Heck) sowie der Trier-Saarburger Landrat Günther Schartz (alle CDU) registriert. Krasse persönliche Angriffe hat von ihnen noch keiner erlebt.

Die Mitarbeiter Michael Naunheim, Pressesprecher der VG Konz, erinnert an einen Fall, bei dem Mitarbeiter des Konzer Sozialamts mit einem Messer bedroht wurden. Das Landgericht Trier hat den Täter inzwischen zu einem unbefristeten Aufenthalt in einer Psychiatrie verurteilt. Nach dem Vorfall hat das Konzer Rathaus seine Sicherheitsvorkehrungen erhöht (siehe Info). Solche Extremfälle sind – zum Glück aus Sicht aller Befragten – die Ausnahme. Allerdings sind verbale Ausfälle keine Seltenheit. Naunheim: „Eine aggressive Kommunikation, Einschüchterungsversuche, Beleidigungen oder Unterstellungen kommen leider des Öfteren vor.“ Laut ihm und seiner Pressesprecher-Kollegin von der Trier-Saarburger Kreisverwaltung, Martina Bosch, bekommen die Mitarbeiter in Verwaltungen Wut und Hass besonders zu spüren, wenn sie Entscheidungen mit negativen Folgen für die Betroffenen treffen – zum Beispiel ablehnende Bescheide im Sozialamt, ein Knöllchen im Ordnungsamt oder eine negativ beschiedene Anfrage in Baubehörden. Das bestätigt auch der Büroleiter der VG Saarburg-Kell, Norbert Willems: „Verbale Angriffe erfahren die Beschäftigten des ruhenden Verkehrs gelegentlich. Zu körperlichen Angriffen ist es bisher noch nicht gekommen.“ In der Konsequenz haben mehrere Häuser – zum Beispiel die Kreisverwaltung sowie die VG-Verwaltungen in Saarburg, Schweich und Konz unter anderem „wegen Beleidigung von Mitarbeitern“ (Willems) – Anzeigen erstattet und andere Schritte eingeleitet: „Sehr vereinzelt haben wir auch schon Hausverbote erteilen müssen“, sagt zum Beispiel Bosch.

In der VG Ruwer habe man nach einer internen Bewertung der registrierten Vorfälle bisher nie den Bedarf einer Anzeige gesehen, erklärt VG-Bürgermeisterin Stephanie Nickels. Der Hermeskeiler VG-Bürgermeister Hartmut Heck ist froh, dass seine Verwaltung bisher von Anfeindungen verbaler oder körperlicher Art verschont geblieben sei. Allerdings hat selbst sein Haus Konsequenzen aus dem rauer werdenden Ton gezogen und die Mitarbeiter speziell geschult: „Eine Verbesserung wäre sicherlich, deeskalierend auf die entsprechende Situation zu reagieren.“