Finanzen : Geld für Schulen, Wehren und Bäche

KONZ-KARTHAUS/Wiltingen/Pellingen Der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Konz hat den Investitionsplan für 2021 beschlossen. Nicht nur für Wiltingen geht damit ein Wunsch in Erfüllung.

Rund 150 000 Euro stehen auf der Investitionsliste für die Erweiterung und Umstellung der EDV-Anlage. „Es müssen immer wieder Lizenzen für die genutzten Programme erneuert werden“, erklärt Joachim Weber. Weitere 30 000 Euro sollen aber auch in das so genannte E-Government fließen, damit Bürger das Dienstleistungsangebot der Verwaltung online nutzen können.

360 000 Euro sind dafür vorgesehen. Die Container für den Schulhof als Zwischenlösung sind allerdings schon bestellt (der TV berichtete). Damit hat der Verwaltungschef jedoch keine Probleme: „Die können wir später immer wieder und an vielen Orten einsetzen.“ 100 000 Euro fließen auch nach dem Digitalpakt in die Konzer Schulen .

Für Wiltingen geht ein Wunsch in Erfüllung, für dessen Realisierung ein langer Atem nötig war: Die Umwandlung des Tennenspielfeldes in einen Kunstrasenplatz. Träger des Platzes ist die Verbandsgemeinde. „Wir haben lange gekämpft, um in der Prioritätenliste der Kreisverwaltung immer weiter nach oben zu kommen. Jetzt sind wir an der Reihe“, erklärt Weber die 725 000 Euro- Investition, die im nächsten Jahr umgesetzt werden soll. Schwierigkeiten könnten mit der Nähe zur Förderschule entstehen, die erweitert wird und auch wegen des dortigen Schulbusverkehrs.