Stadtgeschehen : Neue Pläne für Konzer Stadtbibliothek

Das leerstehende Wohnhaus in unmittelbarer Nähe zum Konzer Rathaus (im Hintergrund) gehört mittlerweile der Verbandsgemeinde Konz. Hier könnte der zukünftige Standort für die Stadtbibliothek geschaffen werden. Foto: Jürgen Boie

Konz Das marode Gebäude in der Konstantinstraße in Konz, in der sich die Bibliothek derzeit befindet, soll doch nicht saniert werden. Ein alternatives Gebäude stünde schon zur Verfügung.