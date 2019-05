Hausbrand in Hermeskeil: 84-jähriger Bewohner tot aufgefunden

Ein 84-Jähriger hat den Brand eines alten Bauernhauses in Hermeskeil (Landkreis Trier-Saarburg) nicht überlebt. red/dpa

Das Feuer sei aus zunächst ungeklärter Ursache in der Nacht zu Samstag ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Als die Rettungskräfte gegen Mitternacht eintrafen, habe das Haus lichterloh in Flammen gestanden. Sie konnten den Mann, der in dem Haus gewohnt hatte, nur noch tot bergen.

Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Im Einsatz waren insgesamt fünfzig Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Hermeskeil, Reinsfeld und Abtei, zudem ein Notarzt, ein Rettungswagen, ein Team der Kriminalpolizei Trier und zwei Einsatzfahrzeuge der Polizeiinspektion Hermeskeil.