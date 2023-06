Haushalt genehmigt Kreis Trier-Saarburg darf zur Jahreshälfte endlich investieren

Kreisausschuss Trier-Saarburg am Montagabend. Landrat Stefan Metzdorf verkündet, dass die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) den Haushalt des Kreises Trier-Saarburg endlich genehmigt habe. Dass es so lange gedauert hat, verstehen weder der Landrat noch seine Mitarbeiter oder die Kommunalpolitiker. Die strengen Maßstäbe des Landes bei der Genehmigung der kommunalen Haushalte stehen in den Kommunen schwer in der Kritik.