Infrastruktur : Kreis Trier-Saarburg darf 260 Millionen Euro ausgeben

Trier/Saarburg Die Kommunalaufsicht bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat den Haushalt des Kreises Trier-Saarburg genehmigt. Unter anderem sieht das Zahlenwerk 42 Millionen Euro an Investitionen in Schulen, Kitas, Straßen und Katastrophenschutz vor.

20 Millionen Euro davon fließen in den Schulbau und -sanierungen. 5,6 Millionen Euro in die Treverer Schule in Schweich, jeweils 5 Millionen Euro in den Neubau der Realschule plus in Kell am See und die Sanierung des Konzer Schul­zentrums. 8,4 Millionen Euro sind für Kreisstraßen und Radwege vorgesehen. 2,2 Millionen Euro sind für den Katastrophenschutz und den Bau von Logistikzentren eingeplant. 1,7 Millionen Euro für die Digitalisierung der Verwaltung, 550.000 Euro für das Pflanzen neuer Bäume.