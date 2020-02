Kommunalpolitik : Fast drei Millionen Euro neue Schulden

Konz Der Stadtrat Konz diskutiert am Dienstag, 11. Februar, über den Haushalt für 2020. Unter anderem geht es um Investitionen in Grundschulen, Kitas, Straßen und neues Bauland. Über die zu erwartende Gewerbesteuer-Einnahmen freuen sich die Verantwortlichen.

Investitionen Die kreditfinanzierten Investitionen wirken sich nicht auf das Haushaltsergebnis aus. Sie sind aber genau das, was die Stadt in ihrer Entwicklung weiterbringt. Insgesamt will die Stadt Konz im laufenden Jahr 8,762 Millionen Euro investieren. 6,82 Millionen Euro davon sind kreditfinanziert. Die größten Investitionsprojekte fließen in Schulen, Kitas, Straßen und Baulandentwicklung.

Schulen: Die Grundschule St. Johann bekommt zum Beispiel ein neues Lehrerzimmer, zudem sollen Pläne für die Erweiterung der Außenstelle in Könen erstellt werden (insgesamt 750 000 Euro). Für die Sanierung der Grundschule in Oberemmel steht sogar eine Million Euro im Investitionsplan. 300 000 Euro sind für die Erneuerung der Schülertoiletten der Grundschule St. Nikolaus vorgesehen – allerdings nicht als Investition, sondern als Unterhaltungsmaßnahme. Somit schlägt dieses Projekt voll aufs Haushaltsdefizit durch.

Kitas Für mehrere Kitas sind 1,29 Millionen Euro im Investitionsplan vorgesehen. Die größten Posten gehen an die Lorenz-Kellner-Kita (Karthaus, 320 000 Euro), die Kita Arche Noah (Zentral, 264 000 Euro) sowie die Kita St. Helena (Roscheid, 205 000 Euro).

Straßen und Bauland Bei den Straßen sind die Sanierung des Heingärtnerwegs, der Borngasse sowie der Martinstraße die größten Posten (zusammen 668 000 Euro). Viele Konzer dürften sich darüber freuen, dass es auch die Schaffung einer zweiten Zufahrt nach Roscheid in den Haushalt geschafft hat. Die 100 000 Euro im Investitionsplan dürften allerdings höchstens für die Planungskosten ausreichen. Auch die Entwicklung von Bauland in Oberemmel (Im Petschel II, 740 000 Euro), in Niedermennig (Hinter Mennig, 495 000 Euro) sowie der Ankauf von Flächen am Berendsborn (eine Million Euro) hat Gewicht.

Einzelposten Weitere große Einzelposten sind die geplante Klostersanierung in Karthaus (400 000 Euro), die Sanierung der Bahnbrücke in Filzen (495 000 Euro) sowie die Projekte des barrierefreien Tourismus am Kloster Karthaus und im Freilichtmuseum Roscheider Hof (250 000 Euro).