Sachbeschädigung : Hauswand in Hermeskeil mit Farbe besprüht

Foto: TV/Klaus Kimmling

Hermeskeil Eine Hauswand in der Straße „Am Vogelsang“ in Hermeskeil ist laut Polizei durch Aufsprühen pinker Farbe beschädigt worden. Die Straftat sei in der Nacht von Montag auf Dienstag, 27. auf 28. Januar verübt worden.

