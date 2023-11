Hebammen fordern Fortführung der wohnortnahen Entbindung Hebammen wollen Kreißsaal in Merzig leiten

Für Hebamme Daniela Schühler-Hilgert hat das neue Domizil in dem Altbau folgenden Charme: Der Operationssaal kann binnen zwei Minuten erreicht werden. „Die Zeit haben wir gestoppt“, sagte sie. Mit ihren Kolleginnen Yasmin Chirinpour, Natascha Adams, Birgit Thömmes, Christina Neusius und Sarah Weber machte sich die Weiskircherin wiederholt dafür stark, die Geburtshilfe doch am SHG-Klinik Merzig zu erhalten. In dem Backsteinbau, das einst der Kinderstation vorbehalten war, könnten Räume angemietet und eingerichtet werden – unter anderem Kreißsäle, Wehenzimmer, Bonding-Zimmer, ein Empfangssaal und ein Aufenthaltsraum. Hebammengeleiteter Kreißsaal heißt das Angebot, das sie in der Kreisstadt einrichten wollen. „Hebammen begleiten die Geburten, solange sie natürlich verlaufen“, umriss Natascha Adams das Konzept. Es entlaste die Gynäkologen und bedeute ein größeres Wahlspektrum für die Frauen. In den Hebammen-Kreißsälen verlaufen laut Adams die Geburten mit weniger medizinischen Interventionen, wie etwa Wehenmittel, Dammschnitt oder Saugglocke. „Die Wettbewerbsfähigkeit wird erhöht und die Kosten reduziert.“ Zu erwarten seien zufriedene Familien und Hebammen.