Einzelhandel : Heimat shoppen: Geschäftsleute starten durch

Auf besonders viele Angebote und Aktionen dürfen sich Hermeskeiler Heimat-Shopper freuen: auf Heimat-Wundertüten, befüllt für Kinder wie für Erwachsene, historische Fotos in Schaufenstern und ein Krimi-Quiz der Stadtbücherei. Susanne Franzen, Marketingassistentin des Hochwald Gewerbe Verbandes (HGV), freut sich zudem auf Abend-Modenschau, Stadtbücherei-Lesung und die Band „Why didn’t they ask Evans“. Außerdem geboten beim zweiten Heimat-Shoppen: Verlosung, kostenlose Haarschnitte, Vinothek-Rabatte, Cocktails, Kulinarisches, Gesundheitstipps und Konzentrationstraining.

Konzer Geschäftsleute starten ebenfalls zum zweiten Mal durch bei „Heimat shoppen“. Sabine Bast, zweite Vorsitzende des Vereins Konzer Stadtmarketing, weiß von bisher 15 Betrieben, die sich beteiligen wollen. Welche Aktionen die einzelnen Geschäfte planten, stehe noch nicht hundertprozentig fest. Allerdings hätten die Betreibe, nach einer Gemeinschaftsaktion zur Premiere, auch absolut freie Hand. In jedem Fall angedacht ist laut Bast aber eine Gewinnspiel-Aktion. Die Entscheidung für den späten Termin Anfang Oktober begründet sie mit dem schon länger für voriges Wochenende geplanten Kinderfestival. Neu dabei ist die Gewerbevereinigung Leiwen. Vorsitzende Clair Nummer ist stolz, dass sich von 63 Mitgliedsbetrieben 14 Einzelhändler und Gastronomen beteiligen – darunter auch Betriebe aus Neumagen-Dhron und Trittenheim. Sie persönlich überzeugte die für die Unternehmen kostenlose überregionale Werbung. Ausgaben wie für Plakate und Heimat-Shoppen-Einkaufstüten trage die IHK, sodass vor Ort nur die eigenen Aktionen zu stemmen seien. Beispiele sind Gewinnspiel und Rabattaktionen sowie Apfelverkostung und Blumen- und Pflanzenmarkt vor Nummers Lebensmittelladen.