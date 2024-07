Gelungenes Weinfest Ausgelassene Party und viel Heimatliebe in Konz – Droht zum Endspurt ein Wetter-Dämpfer? (Fotos)

Als am Freitagabend bei brütender Hitze die 22 Weinköniginnen und Prinzessinnen mit gehöriger Verspätung am Schiffsanleger am neugestalteten Saar-Ufer in Konz anlegten, tobte am Marktplatz schon das pralle Leben. Die Honoratioren und Ehrengäste hatten schon lange Platz genommen, die Wein- und Essensstände waren umlagert, die Kirmesbuden und Fahrgeschäfte wie Autoscooter und Karussells im Dauerbetrieb.