Es geht los Weinhoheiten aus der Region eröffnen das Heimat- und Weinfest in Konz

Freitagabend, 18.30 Uhr. 22 junge, in schicke Kleider gewandete Frauen haben sich am Hafen des Wassersportclubs Konz versammelt, um in Booten Richtung Anleger an der Saarstraße aufzubrechen. Von dort fahren die Weinköniginnen aus dem ganzen Trier-Saarburger Kreisgebiet, aus Wormeldange und Luxemburg mit Oldtimern zum Marktplatz in Konz, um das 74. Heimat- und Weinfest offiziell zu eröffnen. Bis Montag herrscht dann wieder Ausnahmezustand in der Stadt.