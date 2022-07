Volksfest : Endlich wieder Heimatfest in Konz: Was die Besucher auf den Bühnen und an den Ständen erwartet

Endlich wieder Heimatfest in Konz: Was die Besucher auf den Bühnen und an den Ständen erwartet

Konz „Gib den Leuten, was sie wollen“, ist das Motto dieses Jahr. Der Festausschuss setzt vor allem auf Altbewährtes. Das Angebot, die Preise, die Sperrungen und vieles mehr:

Das dritte Juli-Wochenende ist Feier-Wochenende. „Endlich wieder“, denken sich wohl die meisten Konzer. Nach zwei Jahren coronabedingter Heimat- und Weinfestabstinenz steigt die größte Party in der Verbandsgemeinde dieses Jahr von Freitag bis Montag, 15. bis zum 18. Juli. Der TV fasst zusammen, was die Besucher erwartet.

Worauf hat der Festausschuss beim Programm besonders Wert gelegt?

Susanne Nenno, Pressesprecherin der Konzer Verwaltung, fasst das, worauf der vom Stadtrat eingesetzte Festausschuss besonders Wert gelegt hat, folgendermaßen zusammen: „Besucher sollen das, was sie am Heimat- und Weinfest immer besonders gemocht haben, wieder erleben können.“ Der Festausschuss setze deshalb nach der Corona-Pause auf Altbewährtes und habe die Punkte, die beliebt waren, wieder ins Programm aufgenommen.

Welche Winzer und Vereine beim Heimat- und Weinfest in Konz dabei?

Was wird kulinarisch geboten?

Welches Kirmesangebot gibt es?

Welche Sicherheitsvorkehrungen gibt es in Konz?

Um das Festgelände zu schützen, sind Polizeistreifen unterwegs. Eine Zufahrt zum Platz wird laut Pressesprecherin Nenno mit einem Fahrzeug gesperrt, damit nötige Zufahrten, zum Beispiel bei möglichen Notfällen, durchkommen. An anderer Stelle wird ein Anti-Terror-Einfahrtschutz aufgestellt, im Klartext: Betonklötze. Vorkehrungen wegen der Coronapandemie sind derzeit nicht geplant. „Sollte es Mitte Juli eine veränderte Corona-Situation geben, werden wir als Veranstalter reagieren und gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen ergreifen“, kündigt Nenno an. Um beispielsweise das Mitbringen alkoholischer Getränke und Glasbruch zu verhindern, ist das Mitbringen von Glas auf den Platz und die umliegenden Straßen verboten.

15.30 bis 18.30 Uhr: Zumbathon zum Mitmachen - Spenden gehen an Haus für Kinder in Konz

Wie kommen die Besucher zum Heimatfest?

Während des Heimat- und Weinfests gibt es an allen Tagen zusätzlichen Busverkehr, der alle Orte in der Verbandsgemeinde Konz anfährt. Das 9-Euro-Ticket ist für diese Sonderbusse laut Verwaltung nicht gültig. Der Fahrplan wird an mehreren Stellen im Bereich des Festplatzes veröffentlicht. Im Internet ist der Plan auf der Seite der Verbandsgemeinde Konz einzusehen. Infos gibt es bei der Straßenverkehrsbehörde unter 06501/83-159. Die An- und Abfahrt der Busse erfolgt in der Granastraße, Busbahnhof Konz-Mitte. Für Autofahrer steht das Parkhaus im Saar-Mosel-Einkaufszentrum kostenlos zur Verfügung.