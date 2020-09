Aktionen zur Stärkung des Einzelhandels : Heimatshoppen heute in Saarburg und Hermeskeil

Saarburg/Hermeskeil Zur Stärkung ihrer lokalen Geschäfte beteiligen sich die Gewerbetreibenden in Saarburg und Hermeskeil am heutigen Samstag an der bundesweiten Initiative „Heimatshoppen“. In den Läden der Innenstädte wird es besondere Angebote und Rabattaktionen geben, um den Kunden die Vorteile eines Einkaufs vor Ort bewusst zu machen.

In Hermeskeil organisiert der Gewerbeverband außerdem eine Straßenmalaktion für Kinder von 10 bis 13 Uhr in der Fußgängerzone (Voranmeldung unter 0171/7329321).