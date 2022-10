Leben : Korlingen: So will der neue Heimatverein die Dorfgemeinschaft festigen

Die Mitglieder des Heimat- und Kulturvereins Korlingen möchten zukünftig einiges bewegen. Foto: Martin Marx

Korlingen In Korlingen gibt es nun einen Heimat- und Kulturverein. Der Verein möchte einiges in der Gemeinde bewegen. Was die Verantwortlichen schon umgesetzt haben, was geplant ist und warum der Verein ins Leben gerufen wurde.