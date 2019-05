Pädagogik : „Ein Thema, das nie vergessen werden darf“

Ermordet, aber nicht vergessen: Drei Stolpersteine erinnern auf dem Gehweg vor ihrem früheren Wohnhaus in Hermeskeil (Trierer Straße 55) an Moritz und Elise Kahn (Foto) und deren Tochter Gertrud, die im Vernichtungslager Auschwitz ums Leben kamen. Foto: Axel Munsteiner

Hermeskeil Heinz Ganz-Ohlig hat am Gymnasium Hermeskeil einen Vortrag über die Geschichte der Juden in der Hochwaldstadt gehalten.

(red) Heinz Ganz-Ohlig ist einst selbst Schüler des Gymnasiums Hermeskeil gewesen. Jetzt hat er seine ehemalige Schule besucht, um dort einen Vortrag zum Thema „Juden im Gaumusterdorf – Auf den Spuren ehemaliger jüdischer Nachbarn in Hermeskeil“ zu halten. Darin gewährte der Autor Einblicke in sein gleichnamiges Buch. Zunächst beleuchtete er die vergleichsweise späte Entstehung der jüdischen Gemeinde vor Ort, welche sich vermutlich erst um 1840 bildete, als die ersten Juden von Thalfang nach Hermeskeil zogen. Durch den Bau der Hochwaldbahn 1889 ergab sich ein wirtschaftlicher Aufschwung. Die jüdische Gemeinde wuchs auf 45 Mitglieder an, insgesamt lebten 2795 Menschen im Ort. Die meisten ansässigen Juden waren Viehhändler, wie etwa Emmanuel Mendel, Landwirte, wie Isaak Ackermann oder Einzelhändler, wie Erich Süsskind, der ein Schuhhaus besaß. Außerdem lebte in Hermeskeil der jüdische Tierarzt Dr. Moritz Kahn mit seiner Ehefrau Elise und seinen Kindern Heinz und Gertrud.